Форум
Профессионально о медицине
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Профессионально о медицине
(Модераторы: Dacher, TraumaX, Амбулаторный травматолог, Дежурный врач, ИриХА)
|164
|2209
|О чем нужно подумать психиатрам во время пандемии
2020-07-15 18:28:44 - findertut
Помочь людям
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Просьба о помощиЕсли Вы нуждаетесь в помощи...
(Модераторы: TraumaX)
|206
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|"Хроническая" икота.
2020-08-06 19:16:18 - Вера Вилкова
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Предложения помощиЕсли Вы чем-то кому-то можете помочь
(Модераторы: TraumaX)
|21
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|Эндопротезирование суставов конечностей
2018-10-02 18:04:41 - Dr.Ch
А у нас сегодня было!...
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А вот у нас сегодня случай был!...Поведайте миру об интересных случаях, произошедших с Вами, Вашими коллегами, Вашими пациентами...
(Модераторы: TraumaX, Амбулаторный травматолог)
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|Нечестные люди или сама дура
2020-04-20 00:24:33 - Krid
О наболевшем...
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О наболевшем...Просто о том, что наболело... Я думаю, мы поймём друг друга...
(Модераторы: Dacher, Nikolaich, TraumaX, Амбулаторный травматолог, Максим)
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|Что подарить?
2020-07-15 15:47:16 - Wyoming
Вопросы доктору.
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|Прежде, чем задать вопрос...
2016-09-01 20:59:24 - Дежурный врач
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Вопросы травматологу-ортопеду
(Модераторы: TraumaX, Амбулаторный травматолог)
|453
|6205
|Помогите разобраться, вопросы про бешенство
2020-07-24 18:32:49 - TraumaX
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Вопросы наркологу
(Модераторы: TraumaX)
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|62
|Заболевание или пристрастие?
2020-03-12 21:18:38 - Minstuzig
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Общие вопросыЗдесь можно задать вопрос, не относящийся ни к одной из врачебных специальностей
(Модераторы: Dacher, Nikolaich, TraumaX, Амбулаторный травматолог, ИриХА)
|213
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|Лечение гепатита С
2020-08-06 18:49:13 - Вера Вилкова
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Вопросы психиатру
(Модераторы: TraumaX, ИриХА)
|46
|501
|Расстройства психики на пищевой почве - булимии
2020-06-09 08:02:45 - Wdel
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Вопросы урологу
(Модераторы: TraumaX)
|38
|266
|Частое мочеиспускание
2020-04-01 19:23:40 - Vladon
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Вопросы хирургу
(Модераторы: Dacher, TraumaX, Дежурный врач)
|113
|2020
|Болезнь Ормонда? Спаечная болезнь . Крона?
2020-05-03 21:38:49 - Дежурный врач
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Вопросы терапевту
(Модераторы: TraumaX)
|115
|929
|Депрессия, постоянная усталость, головные боли, бессоница
2020-06-16 23:42:09 - Grinii
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Вопросы кардиологу
(Модераторы: TraumaX)
|45
|489
|Эуфиллин и ИБС
2019-11-02 18:23:00 - TraumaX
Улыбнёмся...
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Улыбнёмся!Тяжело в нашей работе без улыбки!
(Модераторы: Nikolaich)
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|флеш-игры
Вчера 20:09:31 - Diana3945
Права врача... Миф или реальность?
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Имеем право?Правовые аспекты нашей работы. Доступно всем!
(Модераторы: TraumaX, Дежурный врач, Доктор)
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|Вопрос по поводу ОМС
2019-10-31 21:17:58 - chaos
Однокурсники
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Место встречи однокурсниковЗдесь можно, создав новую тему, разместить информацию о себе и найти тех, с кем вместе.... Ой, много чего вместе!... Попробуем встретиться! Заходим, пишем...
(Модераторы: Дежурный врач)
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|Самый лучший ВУЗ Земли-это наш 2-й МоЛГМИ
2017-07-28 18:04:01 - Chloe
Флейм
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Обо всём понемногу... (флудить только здесь!)Флейм
(Модераторы: Дежурный врач)
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|Курс лечения гепатита С
Вчера 10:33:02 - Yolka
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О компьютерах, интернете, немедицинском софтеО том, кому что интересно на эту тему
|22
|298
|Скачать программы, фильмы, музыку.
2020-07-28 13:32:51 - gtaa1994
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Медицинский софтПрограммное обеспечение для врачей
|17
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|Лечение алкогольной зависимости
2020-04-10 00:30:58 - olegduplet
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О взаимоотношениях со СМИТема о том, что про нас говорят и пишут
(Модераторы: Nikolaich)
|8
|159
|почувствуйте разницу...
2016-11-14 01:24:19 - pravdamedik
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АвтомототемаДля автолюбителей и пешеходов
|37
|734
|ТО
2020-07-31 18:08:34 - findertut
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Сitius! Altius! Fortius!О, спорт! Ты-Мир!
|19
|252
|Силовой комплекс для тренировок в домашних условиях
2020-02-24 18:51:53 - urenu999
|39
|878
|Ставки на спорт
2020-08-06 17:51:05 - Вера Вилкова
Ссылки на медицинские ресурсы
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Ссылки на медицинские ресурсыЗдесь размещаем ссылки на медицинские сайты и форумы
(Модераторы: TraumaX, Дежурный врач)
|161
|413
|Пластическая хирургия
2020-07-22 18:49:27 - Sterlingov
|18
|24
|Ищем врачей для проверки медицинских статей
2019-07-23 22:39:52 - newmedia
О частной медицине
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О частной медицинеЧастная медицина в России.
|19
|236
|Как Вы относитесь к превентивной медицине?
2017-04-23 02:00:24 - Nataly
Взаимоотношения врачей и пациентов
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Отношение врачей к пациентам
(Модераторы: Nikolaich, TraumaX)
|6
|332
|проблемы в отношениях врача с пациентом
2018-11-23 15:10:59 - Алексей Андерс
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Отношение пациентов к врачам
(Модераторы: Nikolaich, TraumaX)
|5
|235
|Благодарность
2017-03-06 19:52:53 - Юлия 178
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Взаимоотношения врачейА как сами врачи относятся друг к другу?
(Модераторы: Nikolaich, TraumaX)
|4
|293
|Не медицинские врачебные специальности.
2015-07-14 17:26:55 - коллив
Чат "Ординаторская"
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Вход в чат - Форум с переадресацией
Студенческий раздел
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|Ссылки на рефераты
2020-05-19 14:35:29 - maksimkrutoy
|13
|103
|Вопросы старшим коллегам
2018-01-24 13:14:43 - Киви Боско
Администратору
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Страница администрации форумаВопросы, пожелания, предложения по работе форума.
(Модераторы: TraumaX, Дежурный врач)
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|152
|Новое на форуме
2020-01-07 14:57:15 - Дежурный врач
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Корзина (Архив удалённых тем)Здесь содержатся темы, которые когда-либо были удалены администратором или модераторами форума.
(Модераторы: TraumaX)
|62
|172
|очаговый панкрионекроз, перитонит.
2017-01-20 09:56:17 - Пуся