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Добро пожаловать! На форуме предполагается неформальное общение врачей самых разных специальностей, ответы на вопросы пациентов.

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Вы здесь » Врачебный форум "Ординаторская"

Форум

Профессионально о медицине

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Профессионально о медицине


(Модераторы: Dacher, TraumaX, Амбулаторный травматолог, Дежурный врач, ИриХА)
 164 2207 Открытое письмо ассоциации медиков России
2020-04-02 05:33:21 - seebär

Помочь людям

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Предложения помощи

Если Вы чем-то кому-то можете помочь
(Модераторы: TraumaX)
 21 165 Эндопротезирование суставов конечностей
2018-10-02 18:04:41 - Dr.Ch

Просьба о помощи

Если Вы нуждаетесь в помощи...
(Модераторы: TraumaX)
 206 1563 Запрет на врачебную деятельность
2020-05-22 16:43:16 - ulmos

А у нас сегодня было!...

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А вот у нас сегодня случай был!...

Поведайте миру об интересных случаях, произошедших с Вами, Вашими коллегами, Вашими пациентами...
(Модераторы: TraumaX, Амбулаторный травматолог)
 12 453 Нечестные люди или сама дура
2020-04-20 00:24:33 - Krid

О наболевшем...

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О наболевшем...

Просто о том, что наболело... Я думаю, мы поймём друг друга...
(Модераторы: Dacher, Nikolaich, TraumaX, Амбулаторный травматолог, Максим)
 71 1930 О профессиональном выгорании
2020-04-03 20:15:27 - Екатерина0880

Вопросы доктору.

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Важно!

Прежде чем задать вопрос врачу, рекомендуем заглянуть сюда.


(Модераторы: TraumaX)
 1 2 Прежде, чем задать вопрос...
2016-09-01 20:59:24 - Дежурный врач

Вопросы травматологу-ортопеду


(Модераторы: TraumaX, Амбулаторный травматолог)
 453 6181 Нужно ли идти к врачу по поводу бешенства/другие болячек от собаки?
Сегодня 17:04:23 - TraumaX

Вопросы наркологу


(Модераторы: TraumaX)
 3 62 Заболевание или пристрастие?
2020-03-12 21:18:38 - Minstuzig

Общие вопросы

Здесь можно задать вопрос, не относящийся ни к одной из врачебных специальностей
(Модераторы: Dacher, Nikolaich, TraumaX, Амбулаторный травматолог, ИриХА)
 213 1239 У ребенка растет пятно на лице
2020-04-25 06:43:47 - Дежурный врач

Вопросы психиатру


(Модераторы: TraumaX, ИриХА)
 46 501 Расстройства психики на пищевой почве - булимии
2020-06-09 08:02:45 - Wdel

Вопросы урологу


(Модераторы: TraumaX)
 38 266 Частое мочеиспускание
2020-04-01 19:23:40 - Vladon

Вопросы хирургу


(Модераторы: Dacher, TraumaX, Дежурный врач)
 113 2020 Болезнь Ормонда? Спаечная болезнь . Крона?
2020-05-03 21:38:49 - Дежурный врач

Вопросы терапевту


(Модераторы: TraumaX)
 115 929 Депрессия, постоянная усталость, головные боли, бессоница
2020-06-16 23:42:09 - Grinii

Вопросы кардиологу


(Модераторы: TraumaX)
 45 489 Эуфиллин и ИБС
2019-11-02 18:23:00 - TraumaX

Улыбнёмся...

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Улыбнёмся!

Тяжело в нашей работе без улыбки!
(Модераторы: Nikolaich)
 20 1047 Как планируете отмечать День медицинского работника?
2020-06-18 16:46:36 - Dok25

Права врача... Миф или реальность?

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Имеем право?

Правовые аспекты нашей работы. Доступно всем!
(Модераторы: TraumaX, Дежурный врач, Доктор)
 30 465 Вопрос по поводу ОМС
2019-10-31 21:17:58 - chaos

Однокурсники

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Место встречи однокурсников

Здесь можно, создав новую тему, разместить информацию о себе и найти тех, с кем вместе.... Ой, много чего вместе!... Попробуем встретиться! Заходим, пишем...
(Модераторы: Дежурный врач)
 9 58 Самый лучший ВУЗ Земли-это наш 2-й МоЛГМИ
2017-07-28 18:04:01 - Chloe

Флейм

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Обо всём понемногу... (флудить только здесь!)

Флейм
(Модераторы: Дежурный врач)
 754 8319 Где лучше заказать курсовую работу
Сегодня 18:01:58 - Камила

Медицинский софт

Программное обеспечение для врачей
 17 80 Лечение алкогольной зависимости
2020-04-10 00:30:58 - olegduplet

О компьютерах, интернете, немедицинском софте

О том, кому что интересно на эту тему
 22 295 Гид цен
2020-05-07 13:08:47 - Alex Kovalev

О взаимоотношениях со СМИ

Тема о том, что про нас говорят и пишут
(Модераторы: Nikolaich)
 8 159 почувствуйте разницу...
2016-11-14 01:24:19 - pravdamedik

Автомототема

Для автолюбителей и пешеходов
 37 730 Гул при езде
2020-05-23 16:24:55 - tvistmist

Сitius! Altius! Fortius!

О, спорт! Ты-Мир!
 19 252 Силовой комплекс для тренировок в домашних условиях
2020-02-24 18:51:53 - urenu999

Хобби

Про то, что нам интересно
(Модераторы: Nikolaich)
 37 869 Ремонт
2020-06-08 16:17:16 - tvistmist

Ссылки на медицинские ресурсы

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Ссылки на медицинские ресурсы

Здесь размещаем ссылки на медицинские сайты и форумы
(Модераторы: TraumaX, Дежурный врач)
 161 412 Рецензия на психиатрическую экспертизу
2020-04-24 22:38:39 - поля1

Вакансии

 18 24 Ищем врачей для проверки медицинских статей
2019-07-23 22:39:52 - newmedia

О частной медицине

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О частной медицине

Частная медицина в России.
 19 236 Как Вы относитесь к превентивной медицине?
2017-04-23 02:00:24 - Nataly

Взаимоотношения врачей и пациентов

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Отношение врачей к пациентам


(Модераторы: Nikolaich, TraumaX)
 6 332 проблемы в отношениях врача с пациентом
2018-11-23 15:10:59 - Алексей Андерс

Отношение пациентов к врачам


(Модераторы: Nikolaich, TraumaX)
 5 235 Благодарность
2017-03-06 19:52:53 - Юлия 178

Взаимоотношения врачей

А как сами врачи относятся друг к другу?
(Модераторы: Nikolaich, TraumaX)
 4 293 Не медицинские врачебные специальности.
2015-07-14 17:26:55 - коллив

Чат "Ординаторская"

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Студенческий раздел

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Ссылки на рефераты, литературу

 13 58 Ссылки на рефераты
2020-05-19 14:35:29 - maksimkrutoy

Вопросы старшим коллегам

 13 103 Вопросы старшим коллегам
2018-01-24 13:14:43 - Киви Боско

Администратору

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Страница администрации форума

Вопросы, пожелания, предложения по работе форума.
(Модераторы: TraumaX, Дежурный врач)
 12 152 Новое на форуме
2020-01-07 14:57:15 - Дежурный врач

Корзина (Архив удалённых тем)

Здесь содержатся темы, которые когда-либо были удалены администратором или модераторами форума.
(Модераторы: TraumaX)
 62 172 очаговый панкрионекроз, перитонит.
2017-01-20 09:56:17 - Пуся

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