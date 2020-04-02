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Профессионально о медицине
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Профессионально о медицине
(Модераторы: Dacher, TraumaX, Амбулаторный травматолог, Дежурный врач, ИриХА)
|164
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|Открытое письмо ассоциации медиков России
2020-04-02 05:33:21 - seebär
Помочь людям
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Предложения помощиЕсли Вы чем-то кому-то можете помочь
(Модераторы: TraumaX)
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|Эндопротезирование суставов конечностей
2018-10-02 18:04:41 - Dr.Ch
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Просьба о помощиЕсли Вы нуждаетесь в помощи...
(Модераторы: TraumaX)
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|Запрет на врачебную деятельность
2020-05-22 16:43:16 - ulmos
А у нас сегодня было!...
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А вот у нас сегодня случай был!...Поведайте миру об интересных случаях, произошедших с Вами, Вашими коллегами, Вашими пациентами...
(Модераторы: TraumaX, Амбулаторный травматолог)
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|Нечестные люди или сама дура
2020-04-20 00:24:33 - Krid
О наболевшем...
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О наболевшем...Просто о том, что наболело... Я думаю, мы поймём друг друга...
(Модераторы: Dacher, Nikolaich, TraumaX, Амбулаторный травматолог, Максим)
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|О профессиональном выгорании
2020-04-03 20:15:27 - Екатерина0880
Вопросы доктору.
Улыбнёмся...
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Улыбнёмся!Тяжело в нашей работе без улыбки!
(Модераторы: Nikolaich)
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|Как планируете отмечать День медицинского работника?
2020-06-18 16:46:36 - Dok25
Права врача... Миф или реальность?
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Имеем право?Правовые аспекты нашей работы. Доступно всем!
(Модераторы: TraumaX, Дежурный врач, Доктор)
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|Вопрос по поводу ОМС
2019-10-31 21:17:58 - chaos
Однокурсники
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Место встречи однокурсниковЗдесь можно, создав новую тему, разместить информацию о себе и найти тех, с кем вместе.... Ой, много чего вместе!... Попробуем встретиться! Заходим, пишем...
(Модераторы: Дежурный врач)
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|Самый лучший ВУЗ Земли-это наш 2-й МоЛГМИ
2017-07-28 18:04:01 - Chloe
Флейм
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Обо всём понемногу... (флудить только здесь!)Флейм
(Модераторы: Дежурный врач)
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|Где лучше заказать курсовую работу
Сегодня 18:01:58 - Камила
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Медицинский софтПрограммное обеспечение для врачей
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|Лечение алкогольной зависимости
2020-04-10 00:30:58 - olegduplet
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О компьютерах, интернете, немедицинском софтеО том, кому что интересно на эту тему
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|Гид цен
2020-05-07 13:08:47 - Alex Kovalev
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О взаимоотношениях со СМИТема о том, что про нас говорят и пишут
(Модераторы: Nikolaich)
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|почувствуйте разницу...
2016-11-14 01:24:19 - pravdamedik
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АвтомототемаДля автолюбителей и пешеходов
|37
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|Гул при езде
2020-05-23 16:24:55 - tvistmist
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Сitius! Altius! Fortius!О, спорт! Ты-Мир!
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|Силовой комплекс для тренировок в домашних условиях
2020-02-24 18:51:53 - urenu999
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|Ремонт
2020-06-08 16:17:16 - tvistmist
Ссылки на медицинские ресурсы
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Ссылки на медицинские ресурсыЗдесь размещаем ссылки на медицинские сайты и форумы
(Модераторы: TraumaX, Дежурный врач)
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|Рецензия на психиатрическую экспертизу
2020-04-24 22:38:39 - поля1
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|Ищем врачей для проверки медицинских статей
2019-07-23 22:39:52 - newmedia
О частной медицине
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О частной медицинеЧастная медицина в России.
|19
|236
|Как Вы относитесь к превентивной медицине?
2017-04-23 02:00:24 - Nataly
Взаимоотношения врачей и пациентов
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Отношение врачей к пациентам
(Модераторы: Nikolaich, TraumaX)
|6
|332
|проблемы в отношениях врача с пациентом
2018-11-23 15:10:59 - Алексей Андерс
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Отношение пациентов к врачам
(Модераторы: Nikolaich, TraumaX)
|5
|235
|Благодарность
2017-03-06 19:52:53 - Юлия 178
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Взаимоотношения врачейА как сами врачи относятся друг к другу?
(Модераторы: Nikolaich, TraumaX)
|4
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|Не медицинские врачебные специальности.
2015-07-14 17:26:55 - коллив
Чат "Ординаторская"
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Вход в чат - Форум с переадресацией
Студенческий раздел
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|13
|58
|Ссылки на рефераты
2020-05-19 14:35:29 - maksimkrutoy
|13
|103
|Вопросы старшим коллегам
2018-01-24 13:14:43 - Киви Боско
Администратору
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Страница администрации форумаВопросы, пожелания, предложения по работе форума.
(Модераторы: TraumaX, Дежурный врач)
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|152
|Новое на форуме
2020-01-07 14:57:15 - Дежурный врач
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Корзина (Архив удалённых тем)Здесь содержатся темы, которые когда-либо были удалены администратором или модераторами форума.
(Модераторы: TraumaX)
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|172
|очаговый панкрионекроз, перитонит.
2017-01-20 09:56:17 - Пуся